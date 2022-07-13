Иномарка улетела в кусты после автоаварии на кузбасской дороге

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Накануне 12 июля в Таштагольском районе автомобиль улетел с проезжей части. Видео с последствиями автоаварии появилось в Сети.

Судя по кадрам, один автомобиль припарковался у обочины, а второй угодил в кусты. Оказалось, что улетел он в заросли еще вчера днем около 12:05. Инцидент произошел на 28 км автодороги Куздеево-Таштагол.

Водитель ВАЗ 2102 при выполнении поворота налево не убедился в безопасности маневра и создал помеху Toyota Corolla, который хотел его обогнать. После иномарка совершила съезд с проезжей части, где опрокинулась, – уточнили AVOKADO в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП никто не травмирован, причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Кемеровской области на одной из автомобильных дорог произошла массовая авария. Теперь участникам ДТП требуются свидетели, чтобы разобраться в ситуации.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

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