Иномарка улетела с дороги после удара с пассажирским автобусом в Кемерове

Жители кузбасской столицы в сообществе во "ВКонтакте" рассказали о столкновении иномарки Volkswagen Polo с пассажирским автобусом "Камаз".

В ГИБДД Кемерова редакции интернет-журнала AVOKADO сообщили, что ДТП зафиксировано сегодня в понедельник, 22 ноября, около 9:48 по местному времени в районе улицы Ленина, 76.

– На месте происшествия работают сотрудники полиции. В ДТП никто не пострадал, – рассказали AVOKADO в правоохранительных органах.

Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины, из-за чего произошел тесный контакт авто с общественным транспортом. Судя по опубликованным в Сети кадрам, серьезные повреждения получил зад "немца".