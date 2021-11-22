Иномарка улетела с дороги после удара с пассажирским автобусом в Кемерове

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Утром в областном центре произошло ДТП с участием "немца" и автобуса "Камаз". В ОГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO рассказали подробности случившегося.

Жители кузбасской столицы в сообществе во "ВКонтакте" рассказали о столкновении иномарки Volkswagen Polo с пассажирским автобусом "Камаз".


В ГИБДД Кемерова редакции интернет-журнала AVOKADO сообщили, что ДТП зафиксировано сегодня в понедельник, 22 ноября, около 9:48 по местному времени в районе улицы Ленина, 76.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В ДТП никто не пострадал, рассказали AVOKADO в правоохранительных органах.

Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины, из-за чего произошел тесный контакт авто с общественным транспортом. Судя по опубликованным в Сети кадрам, серьезные повреждения получил зад "немца".

Фото: "Инцидент Кузбасс"

Да!
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