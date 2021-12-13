Иномарка снесла припаркованный автомобиль в кузбасском городе

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Фото:  

Массовое ДТП с участием иномарок произошло в одном из городов Кемеровской области. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Сегодня, 13 декабря, в социальных сетях появилась видеозапись, на которую попало серьезное ДТП, произошедшее в Калтане.

‒ Тройное ДТП в Калтане 12 декабря. Водитель БМВ уходил от столкновения и снес Авенсис припаркованный около магазина, ‒ подписал видео автор поста.

Судя по кадрам, водитель "BMW" пытался избежать аварии с автомобилем отечественного производства, выполнявшим разворот, из-за чего вылетел с дороги и врезался в стоявшую у магазина "Toyota Avensis". Водитель "Toyota" буквально за несколько секунд до происшествия зашел в здание, поэтому не присутствовал в машине во время столкновения. Информации о пострадавших нет.


Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: Telegram / incident_kuzbass

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