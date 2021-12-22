Иномарка снесла дорожный знак в центре Кемерова

Накануне пользователи социальных сетей разместили фото, на котором запечатлели последствия ДТП, произошедшего рядом с остановкой "Фабричная" в Кемерове. На снимке видна черная иномарка, бампер которой получил серьезные повреждения. Рядом с автомобилем лежит помятый столб и знак "Пешеходный переход".

‒ Машина вылетела с проезжей части и снесла дорожный знак, ‒ подписал фотографию автор поста.

Кемеровчане в комментариях отметили, что это не первая авария на данном участке. Пользователи предположили, что причиной частых ДТП является ненадлежащее состояние дороги.