Иномарка смялась после ДТП с "немцем" на кемеровском перекрестке

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Немецкий автомобиль не поделил дорогу с южнокорейской машиной в Кемерове, в результате чего случилось мощное столкновение в районе трамвайных путей.

Накануне вечером около 19:50 по местному времени на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев с Пионерским бульваром в областном центре произошло столкновение Kia и BMW. В результате контакта машин, черная южнокорейская иномарка серьезно повредила переднюю часть.

В результате ДТП никто не пострадал, – прокомментировали инцидент AVOKADO в городском ГИБДД.

Судя по видеозаписи, которую очевидцы ДТП разместили в Сети, автомобили не поделили дорогу возле трамвайных путей, в результате чего одна из машин отлетела на рельсы, и преградила путь пассажирским вагонам.


Сейчас стражам закона предстоит установить обстоятельства случившегося.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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