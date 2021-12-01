Накануне вечером около 19:50 по местному времени на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев с Пионерским бульваром в областном центре произошло столкновение Kia и BMW. В результате контакта машин, черная южнокорейская иномарка серьезно повредила переднюю часть.

– В результате ДТП никто не пострадал, – прокомментировали инцидент AVOKADO в городском ГИБДД.

Судя по видеозаписи, которую очевидцы ДТП разместили в Сети, автомобили не поделили дорогу возле трамвайных путей, в результате чего одна из машин отлетела на рельсы, и преградила путь пассажирским вагонам.

Сейчас стражам закона предстоит установить обстоятельства случившегося.