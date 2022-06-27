Иномарка сгорела в кемеровской деревне

Информация о пожаре в Денисово поступила в ведомство минувшей ночью 26 июня в 23:35. На тушение автомобиля на одной автоцистерне были отправлены четыре человека. Как оказалось, воспламенился "японец".

– Горел открытым пламенем Nissan Liberty. В результате огонь уничтожил иномарку полностью, – заключили в экстренных службах региона.

Причина возникновения пламени устанавливается. Свою работу пожарные завершили в 00:08.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что серьезный пожар произошел на заводе в Новокузнецке.