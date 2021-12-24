Иномарка сгорела под утро в кузбасском городе

0
Фото:  

Ночью в кузбасском городе произошло возгорание в припаркованном у дома автомобиле. Как сообщили AVOKADO пожарные, огонь уничтожил моторный отсек и салон иномарки.

Сигнал о пожаре на улице 50 лет ВЛКСМ в Анжеро-Судженске поступил в экстренные службы сегодня в 03:42. К прибытию на место огнеборцев автомобиль Toyota Camry 2017 года горел открытым пламенем. Всего к тушению пожара привлекались семь человек и две единицы техники.

– В результате пожара у автомобиля Toyota Camry обгорели салон, моторный отсек и повредилось лакокрасочное покрытие, – сообщили интернет-журналу в ведомстве.

Пламя удалось ликвидировать в 3:50 по местному времени. Никто из людей не пострадал. Однако причину возгорания транспорта специалисты установить до сих пор не смогли.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32084

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined