Иномарка сгорела под утро в кузбасском городе

Сигнал о пожаре на улице 50 лет ВЛКСМ в Анжеро-Судженске поступил в экстренные службы сегодня в 03:42. К прибытию на место огнеборцев автомобиль Toyota Camry 2017 года горел открытым пламенем. Всего к тушению пожара привлекались семь человек и две единицы техники.

– В результате пожара у автомобиля Toyota Camry обгорели салон, моторный отсек и повредилось лакокрасочное покрытие, – сообщили интернет-журналу в ведомстве.

Пламя удалось ликвидировать в 3:50 по местному времени. Никто из людей не пострадал. Однако причину возгорания транспорта специалисты установить до сих пор не смогли.