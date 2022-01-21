Иномарка сгорела ночью в новокузнецком дворе

Поздней ночью, 21 января, в 3:09 спасатели получили сообщение о горящей иномарке на улице Братьев Сизых в Новокузнецке. На место выехали пять человек и одна единица специальной техники.
– Капот Toyota Raum горел открытым пламенем, а из салона иномарки шел дым. В результате обгорел моторный отсек автомобиля, а также приборная панель. Оплавилась обшивка у передних дверей. Никто не пострадал, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС.
Потушили огонь в 3:22. Предварительная причина – неисправность электрооборудования транспортного средства.
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