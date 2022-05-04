Иномарка сгорела ночью в Новокузнецке

Сигнал о возгорании в иномарке на улице Ермака в Новокузнецке поступил борцам с огнем поздней ночью в 1:23 в среду, 4 мая. На тушение автомобиля выехали семеро человек на двух автоцистернах.

– На момент прибытия Subaru Tribeca 2005 года выпуска горела открытым пламенем. В результате выгорел моторный отсек и частично салон машины, оплавилась приборная панель, обгорели передние покрышки, лакокрасочное покрытие, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Полностью ликвидировать пламя удалось только в 1:32. Обошлось без пострадавших. Причина произошедшего до сих пор не установлена.