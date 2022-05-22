Иномарка сбила велосипедиста на кемеровском перекрестке

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В кузбасской столице автолюбитель устроил ДТП с велосипедистом, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошел в пятницу, 20 мая, около 23:10 на пересечении улиц Радищева и Космической.

Предварительно установлено, что водитель "Хендай" совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.


За рулем иномарки находился молодой человек 1999 года рождения, а двухколесным транспортом управлял зрелый мужчина 1976 года рождения, уточнили в ГИБДД.


В результате ДТП велосипедист оказался травмирован. Его доставили в больницу.

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