27 апреля в центре Новокузнецка на улице Орджоникидзе произошла авария с участием пешехода, который пересекал проезжую часть.

По информации ГИБДД Новокузнецка, водитель автомобиля Hyundai Tucson около остановки "ДК Строителей" не пропустил школьницу, которая переходила дорогу по так называемой "зебре". В результате машина наехала на девочку, от чего она травмировалась.

Юная новокузнечанка отделалась легкими повреждениями: врачи назначили ей амбулаторное лечение. В ведомстве отметили, что с начала года в городе произошло уже десять аварий с участием детей. Только в одном случае это произошло по вине ребенка, в связи с чем инспекторы призывают водителей быть внимательными и пропускать пешеходов.