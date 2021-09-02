Иномарка сбила бегавшего по дороге восьмилетнего мальчика в Кузбассе

В четверг, 1 сентября, около 17:40 в Полысаеве на улице Космонавтов иномарка сбила восьмилетнего ребенка, который пересекал дорогу по "зебре". Момент аварии попал на видео, которое горожане разместили в соцсетях.

— По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигавшийся со стороны улицы Волжской в направлении улицы Мира, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили журналу в УГИБДД Кузбасса.

На размещенных кадрах видно, как мальчик несколько раз перебегал проезжую часть, но в один из таких "забегов" попал под машину. Как отмечается в публикации, за рулем иномарки была девушка, которая пыталась избежать аварии.

Судя по видео, юный пешеход после столкновения попытался встать. Его доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. На текущий момент правоохранители проводят расследование и выясняют подробности происшествия.



В ГИБДД Кузбасса призывают водителей соблюдать скоростной режим и ПДД, а пешеходов перед выходом на дорогу убедиться в том, что все транспортные средства остановились.