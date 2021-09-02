Иномарка сбила бегавшего по дороге восьмилетнего мальчика в Кузбассе

0
Фото:  

В Полысаеве госпитализирован ребенок, который попал под колеса автомобиля после неоднократных пробежек через проезжую часть. В областной ГИБДД рассказали подробности редакции Avoka.do.

В четверг, 1 сентября, около 17:40 в Полысаеве на улице Космонавтов иномарка сбила восьмилетнего ребенка, который пересекал дорогу по "зебре". Момент аварии попал на видео, которое горожане разместили в соцсетях.

— По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигавшийся со стороны улицы Волжской в направлении улицы Мира, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили журналу в УГИБДД Кузбасса.

На размещенных кадрах видно, как мальчик несколько раз перебегал проезжую часть, но в один из таких "забегов" попал под машину. Как отмечается в публикации, за рулем иномарки была девушка, которая пыталась избежать аварии.


Судя по видео, юный пешеход после столкновения попытался встать. Его доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. На текущий момент правоохранители проводят расследование и выясняют подробности происшествия.


В ГИБДД Кузбасса призывают водителей соблюдать скоростной режим и ПДД, а пешеходов перед выходом на дорогу убедиться в том, что все транспортные средства остановились.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28616

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined