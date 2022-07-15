Иномарка разбилась в тройном ДТП у кузбасского села

Кузбассовцы в Сети рассказали о серьезном ДТП, что произошло в четверг, 14 июля, в районе села Вишневка. На фотографиях видно, что от столкновения у серой иномарки оказалась разбита вся передняя сторона, а ее боковую сторону зацепил грузовик. Судя по кадрам, на месте работали сотрудники МЧС.

Для выяснения всех подробностей корреспондент AVOKADO обратился в экстренные службы, где уточнили, что сигнал о тройной аварии поступил на пульт диспетчера в 16:58, на адрес, действительно, выезжали специалисты, которые отключили у одного из авто АКБ (аккумуляторную батарею), а также стабилизировали ТС (транспортное средство).

В свою очередь, в комментариях под постом со снимками очевидцы рассказали, что видели мужчину с перебинтованной головой и ногой, предположительно, травмированный незнакомец – один из водителей. Дальнейшая его судьба не известна. Обстоятельства уточняются