Иномарка разбилась на проблемном перекрестке в Белове

Сегодня 6 августа в Сети появилась информация, что в городе Белово на оживленном перекрестке произошло ДТП, в результате которого разбилась иномарка. Судя по кадрам, у синего авто "Нисан" оказалась разбита передняя фара и вмят бампер, в салоне сработали подушки безопасности. Информации о пострадавших или погибших нет.

– Дтп по 9той напротив гор.сети, – сказано в тексте поста во "ВКонтакте".

При этом в комментариях горожане назвали регулируемый перекресток "заколдованным", поскольку там часто происходят аварии.