Из опубликованного в кузбасском сообществе видео следует, что участниками ДТП стали два транспорта: внедорожник и грузовик. Судя по кадрам, в результате мощного контакта иномарка превратилась в груду металла: левая сторона и часть крыши машины оказались практически полностью уничтожены.

По данным стражей закона, авария произошла на автодороге Кемерово – Новокузнецк в Крапивинском районе около 12:10 по местному времени. Отмечается, что водитель Ford Escape наехал на стоящий "КамАЗ".

Несмотря на серьезные последствия никто из участников не пострадал. Причинен материальный ущерб.