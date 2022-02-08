Иномарка превратилась в груду металла после наезда на "КамАЗ" в Кузбассе

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В Сети появились кадры с последствиями серьезной аварии на кузбасской трассе: грузовик столкнулся с кроссовером, из-за чего у второго оказались "вывернуты внутренности". В УГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO прокомментировали произошедшее.

Из опубликованного в кузбасском сообществе видео следует, что участниками ДТП стали два транспорта: внедорожник и грузовик. Судя по кадрам, в результате мощного контакта иномарка превратилась в груду металла: левая сторона и часть крыши машины оказались практически полностью уничтожены.


По данным стражей закона, авария произошла на автодороге Кемерово – Новокузнецк в Крапивинском районе около 12:10 по местному времени. Отмечается, что водитель Ford Escape наехал на стоящий "КамАЗ".


Несмотря на серьезные последствия никто из участников не пострадал. Причинен материальный ущерб.

Видео: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

Да!
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