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Иномарка потеряла бампер в ДТП на кемеровском проспекте

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В кузбасской столице два автомобилиста не смогли поделить проезжую часть, из-за чего произошло мощное столкновение на оживленном проспекте.

Об аварии на проспекте Кузнецком сообщили жители областной столицы в социальных сетях. Со слов очевидцев, после ДТП автомобили участников долгое время стояли посреди проезжей части. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал о столкновении у дома №119а поступил в ведомство в 11:40.

48-летний водитель Kia на перекрестке не равнозначных дорог, двигаясь по второстепенному участку проезжей части, не уступил проезд Nissan, который ехал по главной полосе, и совершил столкновение, – уточнила собеседница.

Отмечается, что Nissan управлял 71-летний мужчина. В результате контакта никто не пострадал, однако, обеим сторонам причинен материальный ущерб. Судя по опубликованным кадрам, Kia потерял бампер.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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