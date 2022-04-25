Иномарка потеряла бампер в ДТП на кемеровском проспекте

Об аварии на проспекте Кузнецком сообщили жители областной столицы в социальных сетях. Со слов очевидцев, после ДТП автомобили участников долгое время стояли посреди проезжей части. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал о столкновении у дома №119а поступил в ведомство в 11:40.

– 48-летний водитель Kia на перекрестке не равнозначных дорог, двигаясь по второстепенному участку проезжей части, не уступил проезд Nissan, который ехал по главной полосе, и совершил столкновение, – уточнила собеседница.

Отмечается, что Nissan управлял 71-летний мужчина. В результате контакта никто не пострадал, однако, обеим сторонам причинен материальный ущерб. Судя по опубликованным кадрам, Kia потерял бампер.