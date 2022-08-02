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Иномарка получила серьезный урон в одиночном ДТП на кузбасской автодороге

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Очевидцы засняли последствия одиночного ДТП, что Кемеровской области: автомобиль вылетел с дороги и разбился.

В Сети появилась информация, что в Ленинске-Кузнецком на трассе Р-255 произошло одиночное ДТП: серый автомобиль вылетел с проезжей части в поле. На кадрах видно, что машина, по данным очевидцев это Mazda, получила урон. Также на видео с места аварии попали стражи закона и эвакуатор.

Слетел с дороги перед новогеоргиевским виадуком, – сказали интернет-пользователи.

Свидетели указали, что у транспортного средства серьезно повреждено лобовое стекло и двери, а вот сам водитель остался жив. За подробностями журналист AVOKADO обратился в кузбасскую ГИБДД, где сообщили, что сведений о подобном инциденте в базе данных нет.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

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