Иномарка получила серьезный урон в одиночном ДТП на кузбасской автодороге

В Сети появилась информация, что в Ленинске-Кузнецком на трассе Р-255 произошло одиночное ДТП: серый автомобиль вылетел с проезжей части в поле. На кадрах видно, что машина, по данным очевидцев это Mazda, получила урон. Также на видео с места аварии попали стражи закона и эвакуатор.

– Слетел с дороги перед новогеоргиевским виадуком, – сказали интернет-пользователи.

Свидетели указали, что у транспортного средства серьезно повреждено лобовое стекло и двери, а вот сам водитель остался жив. За подробностями журналист AVOKADO обратился в кузбасскую ГИБДД, где сообщили, что сведений о подобном инциденте в базе данных нет.