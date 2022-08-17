Иномарка получила серьезный урон в ДТП на новокузнецкой улице

Новокузнечане поделились в социальных сетях фотографиями, на которых оказалась запечатлена разбитая в результате ДТП Toyota. Судя по снимкам, иномарка получила удар в левую часть, со стороны водителя. Корпус автомобиля оказался смят, сработала подушка безопасности.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел вечером 16 августа на улице Щорса. Водитель Toyota, 49-летний мужчина, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и в результате этого совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате автоаварии пострадавших нет, автомобилисты сами прибыли в дежурную часть.

Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что при выезде с прилегающей территории водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по дороге.