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Иномарка получила серьезный урон в ДТП на новокузнецкой улице

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В южной столице Кузбасса произошла автоавария, свидетелями которой стали горожане.

Новокузнечане поделились в социальных сетях фотографиями, на которых оказалась запечатлена разбитая в результате ДТП Toyota. Судя по снимкам, иномарка получила удар в левую часть, со стороны водителя. Корпус автомобиля оказался смят, сработала подушка безопасности.


В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел вечером 16 августа на улице Щорса. Водитель Toyota, 49-летний мужчина, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и в результате этого совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате автоаварии пострадавших нет, автомобилисты сами прибыли в дежурную часть.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что при выезде с прилегающей территории водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по дороге.

Да!
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