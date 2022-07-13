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Иномарка отлетела в столб после ДТП на перекрестке в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса произошло ДТП с участием двух иномарок, о чем местные жители рассказали на просторах Сети.

В Сети днем в среду, 13 июля, появилась информация о ДТП, что произошло на одном из городских перекрестках. Судя по видео, столкнулись две иномарки белого и синего цветов. При этом видно, что последняя от аварии отлетела в столб и получила серьезное повреждение бампера.

Новокузнецк, пересечение ул. Мичурина и ул. Воробьев, следует из подписи к публикации.

За подробностями по инциденту журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где собеседник сказал, что сигнала о подобном инциденте в базе данных нет. Предположительно, водители могли разобраться на месте без вмешательства стражей закона.

Фото: ВКонтакте / Тачки 42

Да!
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