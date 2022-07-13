Иномарка отлетела в столб после ДТП на перекрестке в Новокузнецке

В Сети днем в среду, 13 июля, появилась информация о ДТП, что произошло на одном из городских перекрестках. Судя по видео, столкнулись две иномарки белого и синего цветов. При этом видно, что последняя от аварии отлетела в столб и получила серьезное повреждение бампера.

– Новокузнецк, пересечение ул. Мичурина и ул. Воробьев,– следует из подписи к публикации.

За подробностями по инциденту журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где собеседник сказал, что сигнала о подобном инциденте в базе данных нет. Предположительно, водители могли разобраться на месте без вмешательства стражей закона.