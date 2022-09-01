Иномарка опрокинулась на крышу у кольцевого перекрестка в Кузбассе

Сегодня утром, 1 сентября, кузбассовцы поделились в Сети кадрами с места автоаварии, произошедшей близ кольцевого перекрестка в Новокузнецком районе. По словам очевидцев, инцидент случился возле "кольца" у села Атаманово.

На снимке видно, что белая иномарка опрокинулась на крышу. В УГИБДД по Кузбассу журналисту рассказали, что ДТП случилось недавно, информация о нем уточняется. По предварительным данным, в одиночной автоаварии обошлось без пострадавших.