Иномарка опрокинулась на крышу на новой дороге в Кемерове

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Фото:  

Кемеровчане запечатлели последствия дорожного инцидента, произошедшего на одном из бульваров.

Сегодня, 2 января, в социальных сетях появились кадры, сделанные на бульваре Строителей в Кемерове. Очевидец заснял перевернутый на крышу автомобиль, по всей видимости, вылетевший с дороги и опрокинувшийся. Комментаторы предположили, что причиной происшествия стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

– Почему только сейчас первый инцидент не пойму, думал будет намного раньше. Дорогу открыли, снег убрали, а наледь и колею не убрали. Вот и результат, – написал один из пользователей.

Обстоятельства инцидента выясняются.


Напомним, что открытие нового участка бульвара Строителей состоялось в начале прошлого месяца.

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