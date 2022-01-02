Иномарка опрокинулась на крышу на новой дороге в Кемерове

Сегодня, 2 января, в социальных сетях появились кадры, сделанные на бульваре Строителей в Кемерове. Очевидец заснял перевернутый на крышу автомобиль, по всей видимости, вылетевший с дороги и опрокинувшийся. Комментаторы предположили, что причиной происшествия стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.
– Почему только сейчас первый инцидент не пойму, думал будет намного раньше. Дорогу открыли, снег убрали, а наледь и колею не убрали. Вот и результат, – написал один из пользователей.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, что открытие нового участка бульвара Строителей состоялось в начале прошлого месяца.
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