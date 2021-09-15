Иномарка насмерть сбила пенсионерку в центре Кемерова

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В кузбасской столице произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход. Подробности произошедшего рассказали Avoka.do в УГИБДД Кузбасса.

Сигнал о ДТП в Центральном районе Кемерова поступил около 15:20 в среду, 15 сентября.

— Предварительно установлено, что 22-летний
водитель, управляя автомобилем Daewoo Espero, двигаясь по улице Красноармейской в сторону пр.Кузнецкого, совершил наезд на пешехода, 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, — рассказали Avoka.do в ведомстве.

От удара пенсионерка получила серьезные увечья и умерла на месте еще до прибытия медиков. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.


По данным УГИБДД Кузбасса, за этот год по причине нарушения ПДД пешеходами произошло 103 ДТП, в результате которых девять человек погибли и 98 получили травмы. Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать правила и быть внимательными на дороге.


Напомним, очевидцы сообщили о том, что в центре Кемерова машина сбила человека.

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