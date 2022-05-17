Иномарка на скорости влетела в погрузчик на кемеровской трассе

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Неподалеку от кузбасской столицы произошла дорожная авария с участием иномарки и погрузчика. В результате мощного столкновения легковушка потеряла "лицо", один человек пострадал.

По словам собеседника интернет-журнала, ДТП с Mitsubishi Lancer и погрузчиком произошло вчера в 10:08 на 2 км транспортной развязки из Лесной Поляны в город Кемерово.


Установлено, что 34-летний мужчина на иномарке двигался с микрорайона в кузбасскую столицу.

При возникновении опасности во время движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспорта, из-за чего совершил наезд на стоящий у правого края дороги погрузчик,– уточнили в областной ГИБДД.

В момент аварии в машине для погрузки находился человек, он не пострадал, а вот автомобилист из Mitsubishi получил травмы и сейчас пребывает в медицинском учреждении, где получает стационарное лечение.


Судя по фотографиям, после контакта у серой легковушки оказался уничтожен передний бампер, трещинами покрылось лобовое стекло.

Да!
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