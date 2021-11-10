Иномарка на скорости сбила пешехода в Новокузнецке

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Мужчина попал под колеса иномарки в южной столице Кузбасса. Об этом AVOKADO сообщили в правоохранительных органах региона.

Сигнал об аварии с участием пешехода на проспекте Шахтеров, 26 в Новокузнецке поступил в 8:00 утра по местному времени. Предварительно установлено, что водитель Nissan совершил наезд на 65-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. При этом человек находился в зоне видимости автомобилиста.

– В результате ДТП пешеход доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, – сообщили AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

Правоохранители напомнили кузбассовцам о необходимости переходить проезжую часть только в безопасных зонах.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель легковушки попал в больницу после сильного ДТП с грузовиком под Кемеровом.

Фото: ВКонтакте / "Онлайн Кузбасс"

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