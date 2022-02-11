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Иномарка кузбассовца попала под арест за отказ платить по счетам

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В Кузбассе судебные приставы арестовали у должника автомобиль из-за многочисленных долгов.

Судебные приставы арестовали машину беловчанина за неуплату долгов. Всего

у него на исполнении находится 21 исполнительное производство, 14 из которых - штрафы ГИБДД.


Сотрудники УФССП по Кузбассу нашли местоположение автомобиля, предварительная стоимость которого составила 900 000 рублей. Она передана под ответственное хранение гражданину.

- <…> на исполнении находится 21 исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по кредитным платежам, штрафам ГИБДД, услугам связи, а также платежам за газ, тепло и электроэнергию на общую сумму 231 тыс. руб, - сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

У мужчины есть десять дней, чтобы погасить задолженность. В случае неуплаты, автомобиль будет продан.

Да!
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