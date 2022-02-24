Иномарка кузбассовца попала под арест после ДТП

Новокузнечанин нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с другим транспортным средством, которое в результате аварии получило серьезные повреждения. В результате машине потребовался восстановительный ремонт. Виновник ДТП должен был выплатить потерпевшей стороне 114 000 рублей, однако новокузнечанин не выполнил свои обязательства в срок.

Тогда приставы обратили взыскание на зарплату кузбассовца и ограничили его право на выезд за границу. Кроме того, в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в 10 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Автомобиль новокузнечанина, Kia Rio X, был арестован и изъят с парковки придомовой территории. Предварительная стоимость иномарки составила 300 000 рублей. Если гражданин не оплатит долг в течение десяти дней, то кроссовер будет продан, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.