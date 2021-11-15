Столкновение автомобиля Toyota Corolla с пассажирским автобусом "ПАЗ" произошло сегодня днем в районе улицы Нижний Барзас в Березовском. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту интернет-журнала AVOKADO рассказали, что после ДТП за помощью к медикам обратилась женщина, которая управляла легковушкой.

– По предварительной информации, водитель иномарки на перекрестке не предоставила преимущество общественному транспорту, чем спровоцировала столкновение с пассажирским транспортом, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что снегоуборочная техника на встречной полосе столкнулась с легковушкой в Кемерове.