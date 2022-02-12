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Иногородний наркоторговец стал фигурантом дела после ссоры в Кемерове

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Житель Самарской области устроил конфликт в кузбасской столице и попал под подозрение в распространении мефедрона.

Накануне, 11 февраля, участковый в Кемерове заметил, что возле подъезда жилого дома неизвестный мужчина спорит с оппонентом на повышенных тонах, при этом используя нецензурную лексику и нарушая общественный порядок. Когда мужчина не отреагировал на замечание, правоохранитель доставил его в участок для составления административного протокола. В ходе работы с задержанным выяснилось, что с собой у мужчины, который является жителем Самарской области, были несколько свертков с неизвестным веществом. Исследование показало, что это мефедрон. Оказалось, что задержанный приехал в кузбасскую столицу для сбыта наркотика.

"Участковый задержал его в тот момент, когда злоумышленник пытался вызвать такси, чтобы ехать к местам "закладок". На морозе его телефон разрядился, и мужчина попросил прохожего вызвать машину, но получил отказ. Это стало причиной словесного конфликта, который пресек полицейский", – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители обнаружили на территории города четыре "закладки" с дозами, подготовленными жителем Самарской области. Общая масса изъятого мефедрона составила более 30 граммов, что является крупным размером. Задержанный рассказал, что занялся запрещенной деятельностью после прохождения онлайн-курса по сбыту наркотиков, на который он попал после соответствующего предложения от неизвестной. Затем "куратор" дал ему инструкции, согласно которым мужчина должен был оборудовать несколько "тайников" с мефедроном в Кемерове.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленник может лишиться свободы на срок до 20 лет.

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