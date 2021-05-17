Информация о массовом сокращении железнодорожных рабочих в Новокузнецке не подтвердилась

Как сообщали новокузнецкие СМИ, пять тысяч сотрудников Западно-Сибирской железной дороги в ближайшее время попадут под сокращение. Подчеркивалось, что из 600 человек — железнодорожники из Новокузнецка, а план по сокращению появился после увеличения заработной платы на 50%.

По словам начальника отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги Артема Вырезкова, массовые сокращения на предприятии не планируются. Об этом он рассказал порталу VSE42.Ru.