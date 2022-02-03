Инфицирование COVID-19 спровоцировало смерть у девяти человек в Кузбассе

Согласно данным правительственного Telegram-канала Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще девять человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии печени, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной патологии, хронической болезни почек, заболевания брохолегочной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии хронической болезни печени. Он проживал в Кемерове, – указано в сообщении властей.

Днем ранее суточный прирост зараженных опасным китайским вирусом в Кузбассе составил 1 196 человек. Лечение продолжают получать 10 182 жителей шахтерского края, а под пристальным наблюдением медиков находятся 15 564 граждан. За все время пандемии на территории региона погибли 1 928 человек.