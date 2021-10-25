Инфекционная больница Новокузнецка прокомментировала жалобу пациентки

Накануне в социальных сетях появилось обсуждение, посвященное инфекционной больнице, недавно открывшейся в Новокузнецке. В частности, горожане высказались по поводу условий, в которых приходится проходить лечение. По словам одной новокузнечанки, поступившей в медицинское учреждение 16 октября, температура в помещении больницы не является комфортной для пребывания.

‒ В палатах очень холодно, батарея еле теплая. Еду холодную приносят. В туалете еще холоднее, и это при том, что на улице было +10. Я представляю, что зимой там будет, ‒ рассказала женщина.

На жалобу женщины ответили представители лечебного учреждения с официальной страницы в Instagram.

‒ В настоящее время проводятся инженерно-технические работы по настройке оборудования, ‒ заявили сотрудники больницы.

Ранее редакция AVOKADO писала об отключении комментариев под постом о новой инфекционной больнице в социальных сетях мэра Новокузнецка.