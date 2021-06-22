Инфекционист назвал диарею симптомом индийского штамма коронавируса

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Абдул Гафур, индийский инфекционист, сообщил о симптомах, появляющихся у зараженных индийским штаммом коронавируса.

По словам Гафура, индийский штамм вызывает диарею, которая встречалась у заболевших гораздо реже во время первой волны пандемии.


Также ученый заявил, что инфицированные страдают нарушением слуха, образованием тромб, которые в последствии могут привести к гангрене.


Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что для подтверждения, указанных симптомов, индийский штамм нужно подвергнуть исследованиям, чтобы показать статистические различия, сообщает РБК.


Напомним, ранее опасность индийского штамма прокомментировал Александр Гинцбург.

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