Имущество кузбасской шахты попало на торги за 88 млн рублей

Из информации реестра сведений о банкротстве следует, что ООО "Шахта "Бутовская", расположенная в кемеровском поселке Боровой, распродает имущество. На торги за 88 миллионов рублей выставлены четыре участка земли общей площадью 57,3 тысячи "квадратов".

Кроме того, в состав лотов входят краны, экскаватор, автомобили, комбайны, конвейеры, трансформаторные станции и другое оборудование. Торги назначены на 30 сентября.

Напомним, в апреле текущего года стало известно, что шахта "Бутовская" была признана банкротом и закрыта.