Иммунитет от вируса COVID-19 не освободит кузбассовцев от вакцинации

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Наличие антител от китайского вируса в организме человека не препятствует введению вакцины против коронавирусной инфекции, заявила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина в ходе онлайн-брифинга.

Из высказывания чиновницы следует, что гражданам необходимо вакцинироваться даже в случае выявления антител к вирусу.

Вакцинацию необходимо начинать независимо от количества антител, которые обнаружатся при проведении лабораторных исследований через 6 месяцев после перенесенного заболевания, прокомментировала Зеленина.

При этом, с ее слов, иммунный ответ у переболевшего значительно снижается в период от шести месяцев и до одного года после перенесения заболевания. По этой причине спустя время организм оказывается беззащитен перед внешним воздействием и может быть поражен китайским вирусом повторно.

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