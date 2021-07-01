Иммунитет от вируса COVID-19 не освободит кузбассовцев от вакцинации

Из высказывания чиновницы следует, что гражданам необходимо вакцинироваться даже в случае выявления антител к вирусу.
– Вакцинацию необходимо начинать независимо от количества антител, которые обнаружатся при проведении лабораторных исследований через 6 месяцев после перенесенного заболевания, – прокомментировала Зеленина.
При этом, с ее слов, иммунный ответ у переболевшего значительно снижается в период от шести месяцев и до одного года после перенесения заболевания. По этой причине спустя время организм оказывается беззащитен перед внешним воздействием и может быть поражен китайским вирусом повторно.
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