Иммерсивный спектакль-променад с поездкой в 1921 год впервые состоится в Кемерове

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В кузбасской столице состоится премьера иммерсивного спектакля "Четвертая группа", зрителям которого предстоит в буквальном смысле отправиться в первую половину прошлого столетия и стать участниками истории собственного города.

Современный иммерсивный спектакль "Четвертая группа" станет для кемеровчан первым представлением такого формата, поскольку он будет проходить за пределами театра и позволит зрителям стать активным участником событий. Этот спектакль-променад начнется у Театра для детей и молодежи на улице Арочная, 37. Всего двадцать зрителей отправятся в неизвестном направлении на заказном автобусе прямо в… 1921 год. Спектакль пройдет в малоизвестном кемеровчанам, но таком важном для истории города, здании 1917 года постройки. Зрители станут участниками спектакля. Станут "Четвертой группой".

Сюжет спектакля расскажет о прошлом и настоящем города, о людях, которые жили в нем в давние времена и живут сейчас. Для его создания драматург, режиссер, артисты и вся команда погрузились в историю Кемерова.


Иммерсивный спектакль "Четвертая группа", посвященный 300-летию Кузбасса и 100-летию Автономной индустриальной колонии "Кузбасс", поставлен в рамках Федерального проекта "Культура малой Родины". Главным партнером Театра в новом спектакле "Четвертая группа" стал музей-заповедник "Красная горка".

Иммерсивный театр – это форма коммуникации современного театра со зрителем. В театральной терминологии иногда его называют еще и site-specific ("особенное, специфичное пространство"), желая подчеркнуть, что пространство спектакля становится мобильным и приобретает новый художественный статус. Иммерсивные спектакли проходят в форме экскурсии, квеста или путешествия ("бродилки-променада") на заводах, в строящихся зданиях, торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.д. Задача зрителя – по-новому раскрыть сюжет через изучение пространства, через подготовленный авторами спектакля маршрут. Иммерсивный театр должен вывести зрителя из зоны комфорта и пассивного наблюдения, дав ему роль активного участника происходящего.

Автор произведения: Анастасия Кондрина
Режиссер-постановщик: Ирина Латынникова
23 июня 2021 года
Продолжительность: 2 часа
Время спектакля: 18:00
Возрастная категория: 14+

Театр для детей и молодежи

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