Иммерсивный спектакль-променад с поездкой в 1921 год впервые состоится в Кемерове

Сюжет спектакля расскажет о прошлом и настоящем города, о людях, которые жили в нем в давние времена и живут сейчас. Для его создания драматург, режиссер, артисты и вся команда погрузились в историю Кемерова.

Иммерсивный спектакль "Четвертая группа", посвященный 300-летию Кузбасса и 100-летию Автономной индустриальной колонии "Кузбасс", поставлен в рамках Федерального проекта "Культура малой Родины". Главным партнером Театра в новом спектакле "Четвертая группа" стал музей-заповедник "Красная горка".