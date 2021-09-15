Илья Середюк принял обязанности мэра на пять лет

Сегодня днем, 15 сентября, в администрации города Кемерово произошла инаугурация, в ходе которой победитель выборов на должность мэра Илья Середюк озвучил клятву и взял на себя обязанности, подлежащие исполнению на ближайшие пять лет.

– (Клянусь – прим. ред.) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Кемеровской области-Кузбасса, Устав города Кемерово, уважать и охранять права и свободы кемеровчан, защищать демократический конституционный строй, интересы жителей городского округа, – заявил Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что комиссия проголосовала только за одного кандидата на пост главы Кемерова.