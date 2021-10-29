По мнению Вострикова, двум проходящим по делу пожарным было необходимо назначить более строгое наказание, поскольку суд якобы не учел отягчающих обстоятельств. Например то, что людям пришлось выпрыгивать из окон горящего здания ТРЦ.

- Для пожарных сроки занижены однозначно. Их срок — это подарок судьбы, их судить надо гораздо строже, - заявил кемеровчанин в беседе с Lenta.ru.

Он также добавил, что имеет доказательства того, что еще несколько пожарных, как утверждает Востриков, не предпринимали никаких действий пока "Зимняя вишня" была охвачена огнем.

Что касается приговора бывшим руководителям ТРЦ, то потерявший семью мужчина уверен, что их надо было судить не по статье "халатность", а по обвинению в умышленном убийстве, так как они якобы знали о всех проблемах здания "Зимней вишни", но ничего с этим не делали.

Кроме того, Востриков подчеркнул, что истинный виновник трагического пожара остается на свободе и сейчас пребывает за границей.

Напомним, ранее суд отправил в колонию первых восемь фигурантам дела о пожаре в ТРЦ, назначив им от 8 до 14 лет лишения свободы.