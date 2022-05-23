Игры детей в Парке Ангелов возмутили кемеровчанина

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Житель кузбасской столицы выразил недовольство из-за игр детей у фонтана в Заводском районе.

Кемеровчанин рассказал, что стал свидетелем того, как дети играли у фонтана в Парке Ангелов. Горожанин сообщил, что юные жители кузбасской столицы сперва плескались в воде, а затем ложились прямо на каменные плиты. Пользователя Сети возмутило то, что у фонтана нет ограждений, из-за чего подобная ситуация и стала возможной.

‒ А вы сами представьте какая там антисанитария, ведь там все ходят и разносят на обуви всякое. Страшно подумать, какую заразу можно словить от таких игр. Территория ведь в полном доступе, без каких-либо ограждений, ‒ высказался автор поста в социальной сети.

Комментаторы не разделили возмущение кемеровчанина и отметили, что с "антисанитарией" дети могут столкнуться и в других местах, в частности, в общественном транспорте.

‒ Если ранок нет, то ничего ребенку не будет, ‒ предположили кузбассовцы.

При этом пользователи Сети подчеркнули, что на здоровье несовершеннолетних в первую очередь должны обращать внимание родители.

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