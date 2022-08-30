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Игры детей на постаменте возмутили прохожих в Новокузнецке

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На юге Кузбасса несовершеннолетние используют один из постаментов в городе для своих активных игр. Однако местным гражданам подобные развлечения совсем не по душе. Взрослое население переживает за состояние культурного объекта.

На портале "Кузбасс Онлайн" житель Новокузнецка призвал чиновников разобраться с тем, что

по постаменту истребителя И-16 в парке Жукова регулярно бегают дети. С его слов, по этой причине вид культурного объекта портится: он становится грязным. Неравнодушный горожанин также предложил путь для решения этой проблемы.

– Предлагаю в начале сделать небольшое ограждение или переделать начало постамента, сделать короб в начале, – сказал интернет-пользователь.

В ответ администратор портала сказал, что жалоба принята в работу и уже передана специалистам. О результатах станет известно немного позже в течение 14 рабочих дней.

Да!
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