Игры детей на постаменте возмутили прохожих в Новокузнецке

На портале "Кузбасс Онлайн" житель Новокузнецка призвал чиновников разобраться с тем, что

по постаменту истребителя И-16 в парке Жукова регулярно бегают дети. С его слов, по этой причине вид культурного объекта портится: он становится грязным. Неравнодушный горожанин также предложил путь для решения этой проблемы.

– Предлагаю в начале сделать небольшое ограждение или переделать начало постамента, сделать короб в начале, – сказал интернет-пользователь.

В ответ администратор портала сказал, что жалоба принята в работу и уже передана специалистам. О результатах станет известно немного позже в течение 14 рабочих дней.