Игры детей на постаменте с танком возмутили кемеровчан

В социальных сетях кемеровчанин распространил видео, на котором запечатлел как три подростка проводят время на постаменте с боевым танком Т-34, расположенном неподалеку от кемеровского кадетского училища.

– Дети устроили опасные игры на танке в Кемерово, – отметил автовладелец.

При этом в комментариях пользователи Сети дали неоднозначную реакцию на пост. Одни с иронией отнеслись к "опасности" для современных детей и вспомнили о играх своего детства, а другие расценили проделки молодежи как акт вандализма и призвали их родителей к ответственности.