Игроки сборной России по футболу стали лидерами в группе отбора ЧМ-2022

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Россияне одержали уверенную победу в матче пятого отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, что позволило им стать лидерами в отборочной группе.

Первое место в группе отбора Чемпионата мира-2022 досталось россиянам, которые обыграли команду игроков из Кипра со счетом 2:0. Стоит отметить, что этот выигрыш команды оказался первым под руководством нового тренера Валерия Карпина.


Встреча состоялась в Никосии, Кипр. Автором одного из первых голов игры на шестой минуте первого тайма стал Александр Ерохин, а после, но уже на 55-й минуте, ворота команды-соперницы во второй раз сразил Рифат Жемалетдинов.


По итогам матчей, у россиян в активе стало 10 очков, за ними следует Хорватия с семью очками. В очередном матче, который пройдет 7 сентября в Москве, сборная выступит против Мальты. Об этом пишет РИА "Новости-спорт".

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