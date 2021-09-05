Игроки сборной России по футболу стали лидерами в группе отбора ЧМ-2022

Первое место в группе отбора Чемпионата мира-2022 досталось россиянам, которые обыграли команду игроков из Кипра со счетом 2:0. Стоит отметить, что этот выигрыш команды оказался первым под руководством нового тренера Валерия Карпина.

Встреча состоялась в Никосии, Кипр. Автором одного из первых голов игры на шестой минуте первого тайма стал Александр Ерохин, а после, но уже на 55-й минуте, ворота команды-соперницы во второй раз сразил Рифат Жемалетдинов.

По итогам матчей, у россиян в активе стало 10 очков, за ними следует Хорватия с семью очками. В очередном матче, который пройдет 7 сентября в Москве, сборная выступит против Мальты. Об этом пишет РИА "Новости-спорт".