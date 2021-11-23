В Сети появилось объявление о продаже серого котенка. За сделку продавец запросил 10 млрд рублей, однако не привел никакой информации, которая бы оправдывала столь высокую стоимость животного.

‒ Кот британец. Игривый, кусается больно, не любит руки, ‒ рассказал автор на одной из популярных площадок для размещения объявлений.

Из описания следует, что кот проживает на улице Весенней в Центральном районе города Кемерово. Возраст животного не уточняется, однако, судя по прикрепленным к объявлению фотографиям, котенку не более пяти месяцев.