Играющие на мемориале дети возмутили кузбассовцев

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от беловчанина, который заметил детей на мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны.
‒ Пусть родители узнают своих невоспитанных детей! ‒ высказался горожанин, приложив к посту фотографию.
Мнения комментаторов разделились. Большая часть кузбассовцев поддержала возмущение автора снимка и отметила, что юные жители города должны с уважением относиться к памяти о предках. Некоторые беловчане предположили, что мальчики пошли на подобные игры из-за отсутствия на площади детских объектов.
Фото: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО
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