Со слов посетителей культурного объекта, кроме того, что добираться до территории кемеровской Московской площади многим горожанам далеко, так еще и в позднее время суток возвращаться домой не удобно, поскольку приходится преодолевать большое расстояние по обочинам проезжей дороги пешком.

– Автобусная остановка очень далеко, и до нее необходимо идти по обочине дороги с плотным потоком, где движение 60 км/час, – выразил мнение возмущенный пользователь на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".

Представители местных властей отреагировали на жалобу и объяснили жителю кузбасской столицы, что рабочие уже приступили к работам по созданию нового остановочного павильона неподалеку от культурного пространства. По предварительным данным, объект будет расположен по четной стороне проспекта Притомского и там будут проезжать маршрутные такси 8Т и 83Т.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что губернатор Кузбасса озвучил ранее неизвестные факты о Московской площади и оборудованной набережной.