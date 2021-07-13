"Идти по обочине": отсутствие остановок транспорта возле Московской площади возмутило кемеровчан

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Отсутствие остановок для общественного транспорта возле недавно открытой Московской площади в городе Кемерово стало поводом для возмущения местных жителей, которые выразили свою неудовлетворенность на просторах Сети.

Со слов посетителей культурного объекта, кроме того, что добираться до территории кемеровской Московской площади многим горожанам далеко, так еще и в позднее время суток возвращаться домой не удобно, поскольку приходится преодолевать большое расстояние по обочинам проезжей дороги пешком.

Автобусная остановка очень далеко, и до нее необходимо идти по обочине дороги с плотным потоком, где движение 60 км/час, выразил мнение возмущенный пользователь на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".

Представители местных властей отреагировали на жалобу и объяснили жителю кузбасской столицы, что рабочие уже приступили к работам по созданию нового остановочного павильона неподалеку от культурного пространства. По предварительным данным, объект будет расположен по четной стороне проспекта Притомского и там будут проезжать маршрутные такси 8Т и 83Т.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что губернатор Кузбасса озвучил ранее неизвестные факты о Московской площади и оборудованной набережной.

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