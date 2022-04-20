Идентичный Кемерово разыскивает творческих горожан

"Год назад мы начали искать уникальность нашего города: что жителям близко, а что нет, что особенного в нашем ландшафте, в характере жителей, опыте. Все это легло в основу большого исследования – Модели идентичности Кемерова. Теперь, опираясь на нее, мы хотим помочь местным креативным жителям научиться создавать необычные, чисто кемеровские объекты, продукты, проекты, события", – отметили организаторы проекта.

Неделя креативных индустрий пройдет с 18 по 21 мая. Здесь кемеровчан ждет серия мастер-классов, воркшопов, где организаторы проекта и урбанисты расскажут, что значит делать по-кемеровски. Все идеи будут реализованы на практике. В рамках мероприятия спикеры из разных уголков России поделятся опытом, гостям презентуют самые яркие проекты Сибири. Также здесь пройдет большая ярмарка, где будут представлены работы участников мастер-классов.

Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: https://idkem.ru/festival-creative.

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