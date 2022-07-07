"Идентичный Кемерово" побывал на фестивале "Родная нить"

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В Кемерово в седьмой раз прошел фестиваль, приуроченный ко дню семьи, любви и верности. А причем же тут идентичность?

Дело в том, что в мае организаторы фестиваля стали участниками "Недели креативных индустрий". Там, совместно с горожанами, урбанистами и экспертами они решили обновить концепцию своего праздника и его название, чтобы праздник стал еще ближе нам, кемеровчанам. После трех дней плодотворной работы задача была выполнена, а спустя месяц реализована.

– Суть концепции в том, чтобы разбить фестиваль на подзоны и выдавать гостям карту мероприятия. Проходишь одну зону – получаешь печать в карту. Проходишь все – получаешь возможность выиграть призы в лотерее. Все подзоны, по которым путешествуют гости, связаны одной невидимой нитью и тем самым объединяют всех горожан, – рассказала Маргарита Куксина, организатор фестиваля.

У "Идентичного Кемерово" тоже была своя подзона, где участники проекта общались с горожанами о городе, его смыслах, характере и опыте, а Скворцов Олег пробрался на главную сцену и рассказал о том, как зарождался проект и что из этого получилось.

– Мы часто не задумываемся о том, какой он, наш город. Как многообразен его ландшафт, как уникален наш опыт. А ведь все это мы можем применять при создании праздников, мероприятий или сувениров, чтобы каждым мог найти в кемеровской идентичности частичку себя, – поделился Олег.

А еще на фестивале были веселые хороводы под руководством куратора-хороводовода, мастер-классы по плетению косичек, конкурсы среди самых юных, зрелых и многодетных семей, музыканты, представление театра "Кузбассинг" и даже уголок психолога для обсуждения каких-либо проблем.


Давайте #роднить горожан вместе!


Присоединяйтесь к нашей дружной команде "Идентичного Кемерово".


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