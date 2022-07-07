В Кемерово в седьмой раз прошел фестиваль, приуроченный ко дню семьи, любви и верности. А причем же тут идентичность?

Дело в том, что в мае организаторы фестиваля стали участниками "Недели креативных индустрий". Там, совместно с горожанами, урбанистами и экспертами они решили обновить концепцию своего праздника и его название, чтобы праздник стал еще ближе нам, кемеровчанам. После трех дней плодотворной работы задача была выполнена, а спустя месяц реализована.