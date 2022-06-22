"Идентичный Кемерово" побывал на дне рождения динозавра

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В этом году одному жителю деревни Шестаково, что в чебулинском районе, стукнула круглая дата – 125 миллионов лет. По этому поводу закатили масштабное празднование: позвали ремесленников, палеонтологов, археологов и артистов со всей России. Более 20 тысяч человек побывали на празднике юбиляра. "Идентичный Кемерово", естественно, приехал не с пустыми руками.

На "Динотерре работала "Идентичная лавка". Ребята привезли с собой открытки, которые отправляли в любую точку планеты прямо из Шестаково, шопперы с изображением кемеровских художников и дизайнеров, мерч с динозаврами, подготовленный командой проекта для фестиваля и несколько новинок.

Среди них шахтерское худи, мягкая игрушка "кемеровский кирпич", "говорящая" бандана и шоппер-трансформер, которые разработали участники Недели Креативных Индустрий в мае.

Диносувениры и идентичный мерч разъехались по всей стране чтобы радовать людей и вызывать теплые воспоминания о фестивале в будущем.

– Мы третий год посещаем Динотерру и очень рады, что можно купить на память качественную вещь, которую не просто на полку положить и любоваться, но еще и носить можно. И выбор широкий: себе мы с мужем взяли по майке, а сыну бутылочку для воды, в школу ходить – сказала Евгения, гость фестиваля.

Идентичный Кемерово продолжает развиваться и масштабироваться. Впервые, нас было видно из космоса! Дальше – больше.

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