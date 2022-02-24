Идентичный Кемерово ищет иллюстраторов, художников, фотографов

Дизайнерам, художникам, фотографам проект "Идентичный Кемерово" предлагает придумать образы для этих знаковых дат и запечатлеть их в своих работах. Это могут быть художественные и графические рисунки или фотографии.

Еще одно направление конкурса – весна в городе. Авторы могут рисовать работы на любую весеннюю тематику, главное, чтобы изображения были связаны с городом Кемерово.

На всех открытках авторам предлагают писать праздничные поздравления, а также фразы, связанные с городом Кемерово.

Те открытки, которые пройдут модерацию, будут продаваться в аэропорту, кафе, гостиницах города, в интернет-магазине проекта. А гости Кемерова будут развозить их по всему миру!

С каждой покупки авторы будут получать лицензионные отчисления.

Участники могут представлять проект самостоятельно или собрать команду. Главное – быть оригинальным, не ориентироваться на уже существующие изображения.

• Работы принимаются в форматах: pdf или tiff

• Минимальное разрешение для растровой графики 300dpi (желательно 600dpi)

• Формат открытки А6 105 x 148мм

Открытку также можно нарисовать (формат а4) и прислать отсканированный документ в формате .pdf

Работы авторов принимаются до 1 марта на странице конкурса: https://idkem.ru/spring.