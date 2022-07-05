О проблеме сообщила жительница одного из домов по улице Тельмана в городе Белово. Женщина рассказала, что на ее кухне произошел прорыв трубы водоснабжения. По словам горожанки, прибывшие на место специалисты "Водоканала" долго не могли перекрыть поток и якобы накрывали трубу тряпками. После этого организация, как заявила женщина, не приступила к ремонту.

‒ ...не перекрыли воду сломали трубу накрыли тряпкой и поехали только тогда отключать пока искали где перекрывается вода минут сорок текла большим напором через мин сорок отключили приехали вставили чепики деревяные сказали сделают в понедельник а теперь не хотят делать не дают разрешение на отключения воды чтобы поменять им трубу (стиль сохранен ‒ прим. ред), ‒ посетовала беловчанка, отметив что водоснабжения у нее на кухне теперь нет.

Поведение коммунальщиков вызвало негодование у комментаторов.

‒ "И так сойдет", "Отвратительное отношение к людям", "Дома пора сносить!", ‒ высказались горожане.

Пользователи Сети посоветовали женщине обратиться к руководству компании водоснабжения или сразу идти в прокуратуру.