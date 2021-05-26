Хвалебный отзыв олимпийской чемпионки о Кемерове возмутил местных жителей

Татьяна Навка, которая неоднократно побеждала в чемпионатах России, Европы и мира по фигурному катанию, в личном Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своими впечатлениями от посещения шахтерского края.

– Прекрасный регион, отличный город и шикарная погода! Сегодня сложился потрясающий день, когда и активно поработать успела, так еще и немного погулять по городу! Красота! – заявила Навка.

Однако в Сети жители областного центра не разделили мнение чемпионки и напомнили гостье об актуальных проблемах региона. Так, часть комментаторов пожаловалась на "убитую экологию и нищенские зарплаты". Также пользователи Сети поинтересовались, удалось ли известной фигуристке насладиться кемеровским воздухом.